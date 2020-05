Ellie Goulding tient 40 heures sans manger et choque les fans (photo)

Ellie Goulding, adepte du jeûne, tient 40 heures sans manger. Un choix vivement critiqué par les fans qui pensent qu’elle exagère.

Ellie Goulding suscitent l’indignation. Les fans lui reproche de se vanter de ses 40 heures de jeûne, alors que des millions d’adolescents souffrent de troubles de l’alimentation. « Je le fais de manière saine, entre deux journées résolument nourrissantes. Le jour du jeûne, je bois des boissons fortes en électrolytes et BEAUCOUP d’eau (plus du thé et du café). », a t-elle confié au Daily Mirror.

Elle s’explique: « Jeûner est sain et bénéfique, sauf si on est diabétique ou si on a de sérieux problèmes de santé. Avec le temps, j’ai réussi à atteindre des jeûnes de 40 heures (j’ai commencé avec 12 heures). Jeûner de temps en temps est super pour permettre à notre système digestif de faire une pause. Ça favorise le contrôle du taux de sucre dans le sang, et ça aide à lutter contre l’inflammation, l’origine de tous les problèmes de santé ».

? I eat a seriously huge amount and exercise regularly. I’m super healthy, I drink sometimes, eat whatever I want, and then I fast for one day a week. It is not starving myself. As far as people in the spotlight go I consider myself a good role model x — Ellie Goulding (@elliegoulding) May 17, 2020

Les fans choqués…

La méthode choisie par la chanteuse pour garder sa ligne ne convainc pas ses fans. « Vous appelez ça ‘jeûner’ (…), mais c’est un trouble de l’alimentation », écrit un utilisateur Twitter. Et à Ellie Goulding de lui répondre: « Je mange en grande quantité et je fais du sport régulièrement. Je suis super saine, je bois parfois [de l’alcool, NDLR], je mange ce que je veux, puis je jeûne un jour par semaine. Je ne m’affame pas. En ce qui concerne les célébrités, je pense être un bon modèle. ».

Et à un autre de demander: « Pensez-vous que c’est un bon conseil à donner aux plus jeunes (…) ?! Dans un monde où tout le monde souhaite être parfait. (…) J’ai moi-même souffert d’anorexie quand j’étais plus jeune et voir ça me rend malade ! ».

I didn’t give it as advice. Was asked about my health and fitness during an interview, and consider fasting for one day (plus the night- when I’m asleep) part of that. I do it safely and am incredibly fit and healthy. I’d say I’m a pretty decent role model x — Ellie Goulding (@elliegoulding) May 17, 2020

La chanteuse et jeune mariée Ellie Goulding a tenté de se défendre: « Je ne l’ai pas dit sous forme de conseil. On m’a interrogée sur ma santé et ma pratique du fitness, et envisager de jeûner pendant une journée (plus la nuit, quand je dors) en fait partie. Je le fais de manière saine et suis en forme et en bonne santé. ». Reste à savoir si elle a pu convaincre ses fans.