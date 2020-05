Elisabeth Agbossaga Jawad, la Self-made Woman qui veut changer Bohicon

Candidate au Communales du 17 mai 2020 à Bohicon, sur la liste du parti Bloc Républicain, Madame Elisabeth Agbossaga Jawad a été de tous les combats sous la troisième mandature du Conseil communal de la Ville carrefour à l’ère de la décentralisation au Bénin, à la tête d’un groupe de quatre Conseillers, sur les 25 que compte la commune.

Candidate du parti Bloc Républicain aux élections Communales du 17 mai 2020, Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, est native de Bohicon où elle a effectué ses études primaires et secondaires. Elle a connu une enfance ordinaire comme les autres enfants de son âge à la gare de Bohicon. De famille modeste, son sens de créativité et sa vision d’avenir et de mieux être ont fait d’elle l’une des rares femmes entreprenantes et un redoutable animal politique.

Éprise de développement pour sa commune Bohicon, et du mieux-être de ses concitoyens, passé son engagement social, Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, a mis le cap sur la politique ou depuis quelques années elle fait parler d’elle. Candidate aux présidentielles de 2016, elle a une bonne côte de popularité au plan national.

Connaissant les besoins et aspirations profondes des populations de la Ville Carrefour, entant qu’élue communale et opératrice économique, Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, estime qu’il est tant pour la population de la commune de Bohicon de se fixer tous ensemble l’objet de mener des actions concertées pour leur ville commune.

Sa vision pour la Commune de Bohicon est axée sur le développement de l’économie locale et la bonne gouvernance.

Pour elle, Bohicon regorge assez de ressources pour son développement rapide si celles-ci sont bien gérées. Notamment, sa position géographique pour développer très rapidement les secteurs économiques. Egalement, la création des conditions favorables ainsi que la promotion des entreprises de services et de transformation des produits agroalimentaires entre autres sont l’un de ses chantiers prioritaires.

Pour le développement du secteur économique, Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, souhaite doter la ville carrefour d’un marché régional et donner à Bohicon l’image d’une ville moderne en y construisant des logements sociaux modernes en phase avec le plan architecturale d’urbanisme.

A noter que la candidate au Communales du 17 mai 2020 à Bohicon, sur la liste du parti Bloc Républicain, a été de tous les combats sous la troisième mandature du Conseil communal de la Ville carrefour à l’ère de la décentralisation au Bénin, à la tête d’un groupe de quatre Conseillers, sur les 25 que compte la commune.