Elections générales au Burundi: les électeurs aux urnes ce mercredi sur fond du coronavirus

Les Burundais sont aux urnes ce mercredi pour un triple scrutin sur fond de crise sanitaire mondiale due au coronavirus.

A Bujumbura comme à l’intérieur du pays, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce mercredi peu après 06H00 (04H00 GMT) au Burundi. Cette élection organisée en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d’une campagne électorale tendue, permettra aux électeurs d’élire le successeur du président Pierre Nkurunziza à la tête du pays.

Outre le nouveau président, les 5,1 millions d’électeurs choisiront leurs députés et leurs conseillers communaux. Ces derniers désigneront, par la suite, les membres du Sénat. Selon l’AFP, la commission électorale a ainsi adopté un système avec trois urnes par bureau de vote et un code couleur pour chaque élection: bleu pour la présidentielle, vert pour les législatives et rouge pour les communales.

Cette élection, qui marquera la fin du règne de l’actuel chef de l’Etat, représente également un baromètre démocratique pour le Burundi, habitué des crises sociopolitiques depuis 2005. Les Burundais ont donc jusqu’à 16H00 (14H00 GMT) pour accomplir leur devoir civique.