Elections au Burundi: l’Eglise catholique dénonce un scrutin jonché d’irrégularités

L’Eglise catholique burundaise s’est prononcée sur les élections générales tenues le 20 mai dernier. Dans une déclaration sonore, les évêques ont dénoncé un processus électoral jonché de « beaucoup d’irrégularités ».

La commission électorale nationale indépendante (Céni) a proclamé les résultats des élections générales tenues le 20 mai dernier. Pour les évêques, ces élections sont émaillées de beaucoup d’irrégularités susceptible d’entacher la crédibilité le scrutin. « Nous déplorons beaucoup d’irrégularités quant à la liberté et la transparence du processus électoral ainsi qu’à l’équité dans le traitement de certains candidats et des électeurs« , a déclaré le président de la Conférence des Évêques catholiques du Burundi, Mgr Joachim Ntahondereye.

L’Église catholique « déplore notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d’avance de dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place de défunts et de réfugiés, les procurations multiples et donc invalides, le fait qu’il y ait eu dans certains bureaux de vote des électeurs qui ont voté plus d’une fois« .

Par ailleurs, elle fait également remarqué l’exclusion de mandataires et d’observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, l’intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs par des administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l’intrusion de personnes non autorisées dans les lieux de comptage. Face à chapelet d’irrégularités, l’Eglise catholique se demande si ces faits ne portent pas préjudice aux résultats (définitifs) qui seront proclamés le 4 juin par la Cour constitutionnelle.

Evariste Ndayishimiye élu président

Selon la Céni, le général Evariste Ndayishimiye arrivé en tête du scrutin avec 68,72% des voix devant le leader du CNL, l’opposant Agathon Rwasa (24,19%). Principal rival du candidat du pouvoir, l’opposant dénonce des résultats fantaisistes et annonce saisir la cour constitutionnelle.