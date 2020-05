Elections au Burundi: le chef de file de l’opposition rejette les premiers résultats de la Céni

Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a publié, jeudi soir, les premiers résultats du triple scrutin, tenu mercredi dernier. A l’annonce de ces premiers chiffres, le leader de l’opposition crie à la tricherie.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Pierre-Claver Kazihise, a annoncé les premiers résultats des élections couplées au Burundi. Selon ces chiffres, le candidat du pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, remporte une écrasante majorité devant son challenger dans la certaines communes.

Même si ces chiffres sont loin d’être exhaustifs, le chef de file de l’opposition n’a pas tardé à réagir. « Je rejette ces résultats. Ces résultats qu’on est en train de proclamer sont des résultats fantaisistes, ils ne collent pas avec la réalité. Je le dis parce que hier (mercredi soir), lorsqu’on a commencé à faire le comptage des voix, on a suivi, on était en tête et les résultats que nous avons, démontrent que nous sommes toujours en tête« , a-t-il déclaré, jeudi soir.

Ces résultats partiels donnent, par exemple, au candidat du parti au pouvoir, CNDD-FDD, 73,9%, contre 24,6 % à M. Rwasa dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique du chef de file de l’opposition. Alors que les résultats étaient attendus ce vendredi, l’avancement du calendrier électoral n’a rien de crédible.

Ces élections, qui se sont déroulées mercredi, vont tourner la page de Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005.