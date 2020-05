Bénin-Election des maires et leurs adjoints: les mises au points de Patrice Talon

L’élection des maires, leurs adjoints et les Chefs d’arrondissement, ne doit pas accuser de retard et doit se faire en dehors de toute manœuvre politicienne, conformément à la loi. C’est l’instruction donnée par le chef de l’Etat, Patrice Talon, après la proclamation des résultats par la CENA.

Selon l’article 192 de la loi portant code électorale en République du Bénin, « l’élection du Maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels« . Le chef de l’Etat, Patrice Talon, tient au respect de ces dispositions. Les préfets des différents départements du Bénin ont été en effet instruits, ce vendredi, afin que cette disposition ne souffre d’aucune inobservation.

L’élection à bonne date des maires et leurs adjoints n’est pas la seule préoccupation du chef de l’Etat, au lendemain de ces scrutins. Se basant sur les manœuvres ayant eu cours lors de la mandature finissante où des conseillers issus de liste minoritaire ont pu se faire élire maires, alors que la loi a précisé que le maire est issu de la liste ayant obtenu le plus de conseillers, Patrice Talon a exigé que le maire de chaque commune soit issu de la liste ayant obtenue la majorité absolue. Ces mises au point du chef de l’Etat freinera à coup sûr des élans de manœuvres politiciennes, qui conduisent à des recours incessants, créant l’instabilité au sein des conseils communaux et municipaux.