Egypte: un officier tué et neuf soldats blessés dans un attentat terroriste

Un officier tué et neuf soldats blessés, c’est le bilan de l’attentat qui s’est produit au soir du jeudi 30 avril à dans le gouvernorat du nord-Sinaï en Egypte.

Un véhicule blindé de l’armée égyptienne a été la cible d’un engin explosif improvisé dans le sud de la ville de Bir el Abd. Selon Tamer al-Rifai, porte-parole de l’armée, un officier a été tué et un sous-officier et huit soldats sont blessés au cours de l’attaque. Pour l’heure, aucun groupe terroriste n’a revendiqué l’attaque. Dans le communiqué, l’armée dit poursuivre la lutte contre les éléments terroristes, afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays.

En février 2018, les forces de défense et de sécurité ont lancé une vaste opération antiterroriste dans la région du Sinaï, mais aussi dans certaines parties du désert occidental, entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye pour traquer les groupes terroristes actifs sur le territoire. Selon les chiffres officiels, environ 845 présumés djihadistes ont été neutralisés, alors que près de 60 militaires sont tombés au front.