Education: des boursiers béninois au Brésil réclament le complément de leur bourse

De jeunes boursiers béninois au Brésil sont toujours en attente de la direction des bourses et secours universitaires, de la deuxième tranche de leur allocation.

Les responsables de la direction des bourses et secours universitaires sont invités à débloquer la situation de certains jeunes boursiers au Brésil qui attendent toujours la deuxième tranche de leur allocation. Selon « Nouvelle tribune » qui aurait été contacté par l’un des parents des étudiants boursiers, chaque boursier béninois doit déposer un complément de bourse de 480 mille FCFA au trésor public avant d’effectuer le voyage. Ce complément est géré par la DBSU (Direction des Bourses et Secours Universitaires) qui se chargera d’envoyer la moitié (240.000 CFA) dans la première année de l’étudiant à l’extérieur et l’autre moitié qui reste la seconde année. Selon les explications de ce parent d’étudiant boursier, la cadette du jeune boursier aurait fait son dépôt en 2017 avant de rejoindre en 2018 le pays de Jair Bolsonaro. Vers la fin 2018, elle et ses collègues ont reçu la première tranche comme convenu.

Mais depuis lors, la deuxième tranche qui devait parvenir depuis début 2019 tarde à être libérée par la direction des bourses et secours universitaires. Pour débloquer la situation, ces boursiers ont pris contact avec l’ambassade du Bénin à Brasilia, la capitale du Brésil. A ce niveau, il leur a été souligné que la DBSU n’a pas encore envoyé l’argent.

Contactée, la DBSU a demandé aux boursiers de patienter. Mais depuis le début de l’année, elle ne réagit plus et ne répond même pas aux messages des jeunes boursiers, rapporte ce parent qui s’inquiète de la situation de ses enfants enfermés dans des maisons du fait de la Covid et vivent dans une situation de précarité. Précisons que l’argent réclamé par les boursiers a été déposé par leurs parents.