Écureuils du Bénin : sans club, ces internationaux doivent rebondir

Le mercato estival s’annonce timidement et les fans du Football au Bénin, suivent avec attention certains internationaux béninois, sans club. Notre rédaction vous propose la liste de quatre d’entre eux, tous présents à la CAN 2019, mais actuellement doivent rebondir.

Khaled Adenon (34 ans) : depuis son départ de Al-Wahda Mekka (transfert officialisé, le 1er septembre 2019), le « Chirurgien » de la défense des Écureuils reste sans club. Il avait contracté une longue blessure qui a poussé son club à opérer une résiliation à l’amiable. Nous apprenons que le joueur est sur la liste de clubs en : USA, Portugal. La possibilité d’un retour dans le Golf serait aussi possible.

Mama Seibou (24 ans) : son club est relégué en National 2 et a mis certains joueurs sur la liste de départs dont l’heureux tireur du penalty contre le Maroc qui a envoyé le Bénin en quart de finale( CAN 2019). Selon les informations de Bjoot, « l’ancien de l’Aspac est suivi par deux clubs de Ligue 2 et National 1 qui apprécient son profil et sa polyvalence ».

Jordan Adéoti (31 ans) : après trois ans sous les couleurs de l’AJ Auxerre, c’est déjà qu’il doit vite rebondir. Son contrat arrive à terme le 30 juin 2020. « On m’a demandé expressément de quitter le club. « , a déclaré dans un entretien Jordan au site Maligue2.

David Kiki (26 ans) : L’ancien Niortais affiche 11 matches en deux saisons sous les couleurs brestoises, connaît son sort. Il ne sera pas retenu en fin de saison avec le club de Ligue 1.