Ecureuils buteurs en activité : Michael Poté en tête du Top 5 à découvrir

Les Ecureuils du Bénin continuent d’animer les réseaux sociaux en cette période d’inactivité par endroit en raison du Covid-19. Poté Mickaël, Rudy Gestede, Cebio Soukou, Steve Mounié, Yannick Aguemon, Jodel Dossou, et Jacque Bessan dans une statistique (réactualisée par notre rédaction) publiée par Nationalteam229beninofficiel sur Instagram sont les sept meilleurs attaquants béninois encore en activité, ayant marqué autant de buts dans leur carrière professionnelle.

1er-Mickaël Poté (35 ans), attaquant de Erzurum BB en division 2 (Turquie) est en tête avec 146 buts marqués pour 26 passes décisives. En attendant l’issue de la saison ( 2019-2020) le meilleur buteur des Ecu à la CAN 2019 a inscrit 7 buts et un caviar en 23 matches de 1.Lig en Turquie pour le compte de la saison en court.

2e-Rudy Gestede (31 ans), sous les couleurs de Middlesbrough en D2 anglaise est classé deuxième avec 65 buts et 28 passes décisives. Le joueur a connu un début de saison difficile avec la série de blessure. Avant la suspension du champion en raison du Coronavirus, Rudy a renoué avec le temps de jeu et même le réalisme. Il a un total de 18 apparitions pour 2 buts cette saison 2019-2020 (pas achevée).

3e- Cebio Soukou (27 ans), milieu polyvalent de Arminia Bielefeld, a inscrit 66 buts et délivré 30 passes décisives (meilleur passeur béninois de ce Top 5). Pour le compte de la saison en cours, l’homme au caviar a en 23 matches inscrit 4 buts et donné 4 offrandes.

4e-Steve Mounié (25 ans), vient en quatrième position avec 45 buts marqués pour 14 passes décisives. Le Terrier est le meilleur buteur de Huddersfield en Championship (D2 Angleterre). Il a inscrit avant la suspension du championnat 8 buts en 23 matches et reste le « Rayon X » de son écurie.

5e-Yannick Aguemon (28 ans), sociétaire d’Oud-Heverlee Leuven en division 2 est avec 32 buts et 24 passes décisives. Le 5e sur cette liste jouait avec son club la double confrontation pour la montée en Jupiler Pro League avant l’annonce de la fin de saison du fait du Covid-19.

5e’- Jodel Dossou (28 ans), ailier du TSV Hartberg est 5e ex aequo avec 32 buts et 23 passes décisives.

5e »-Jacques Bessan (26 ans), clôture notre Top 5 des attaquants internationaux béninois les plus réalistes dans leur carrière pro encore en activité avec 32 buts et 8 passes décisives. Il est le 3e de cette liste à égalité de buts après Yannick et Jodel.