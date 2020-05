Dortmund : annoncé au Real Madrid, Erling Haalang a pris sa décision

Sur les papiers des grosses écuries européennes, dont le Real Madrid, Erling Haalang est pour le moment insensible aux sirènes de ces mastodontes du vieux continent. Le jeune Novergien a un tout autre objectif en tête, jouer, alors que la Bundesliga reprend ce samedi avec un alléchant Dortmund-Schalke.

Révélation de cette saison, Erling Haalang attire de plus en plus la convoitise des grands clubs européens. La presse espagnole évoque même un intérêt particulier du Real Madrid pour le jeune attaquant norvégien. Le Barça, le PSG et la Juventus se seraient aussi venus aux renseignements pour la pépite de Dortmund. Mais pour Haalang, l’urgence n’est pas son avenir, mais comment débuter la reprise de la Bundesliga, qui démarre ce weekend après plusieurs mois de trêve forcée. « Je pense bien faire mon travail, et c’est ce qui compte le plus. Je suis uniquement concentré là-dessus », a-t-il expliqué pour ‘Sky’, avant de revenir sur la reprise du championnat allemand et les rumeurs à son égard. « Je me concentre sur ça, pas sur ce qu’il se dit sur moi« , a-t-il ajouté.

Et pour ce qui est du derby de ce samedi face à Schalke, le jeune attaquant confie qu’il est concentré à 100% sur ce match, dont la victoire est nécessaire pour la suite de cette fin de saison. « Je vais pouvoir disputer mon premier derby de la Ruhr. J’ai déjà joué d’autres derbies, mais jamais un comme celui-ci, et encore moins dans ces conditions« , a-t-il assuré.