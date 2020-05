Donald Trump reporte le sommet du G7 sur fond de coronavirus et de manifestations

Au cours du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il reporterait le sommet du G-7 jusqu’à l’automne prochain alors que le Coronavirus sévit dans le pays et que des troubles ont envahi les villes.

En mars, le président a annoncé qu’il annulerait le sommet, où les participants se rendraient en personnes aux Etats Unis, suite aux problèmes de coronavirus, optant plutôt pour une vidéoconférence. Mais la semaine dernière, il a déclaré que l’événement se tiendrait en personne après tout. Samedi, le président Trump a annoncé que le sommet, initialement prévu en juin à Camp David, se tiendra désormais à la Maison Blanche en septembre ou après les élections de novembre.

Le président Trump a longtemps exprimé qu’il aimerait ajouter plus de nations au sommet et a même qualifié l’actuel groupe du G-7 de « dépassé ». Dans l’état actuel des choses, la réunion comprendra des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Canada.

Ce report de la réunion intervient alors que le pays est à la fois confronté à la pire crise de Coronavirus qu’un pays ait connu dans le monde et, tout récemment, à une vague de violentes manifestations qui a vu plusieurs villes dans plusieurs Etats, en feu.