Donald Trump envisage de couper ses relations avec la deuxième puissance économique mondiale

La Pandémie du Coronavirus a été pour le président américain, Donald Trump, le déclic de la détérioration des relations avec la Chine. Jeudi, Trump a indiqué qu’il n’a aucun intérêt à parler au président Xi Jinping en ce moment et à même suggéré qu’il pourrait même couper les liens avec la deuxième puissance économie mondiale, rapporte Reuters.

Dans une interview à Fox Business Network, diffusée jeudi, Trump a déclaré qu’il était très déçu de l’incapacité de la Chine à contenir la maladie et que la pandémie avait jeté un voile sur son accord commercial de janvier avec Pékin, qu’il a précédemment salué comme une réalisation majeure. «Ils n’auraient jamais dû laisser cela se produire», a déclaré Trump. «Je fais donc un excellent accord commercial et maintenant je dis que cela ne me semble pas la même chose. L’encre était à peine sèche et la peste est arrivée. Et ça ne me semble pas pareil. ». Le piqué de Trump s’est étendu au président chinois, Xi Jinping, avec qui le président américain a déclaré à plusieurs reprises qu’il entretenait de bonnes relations.

« Mais, pour le moment, je ne veux pas lui parler », a déclaré Trump dans l’interview, qui a été enregistrée mercredi. Trump a été interrogé sur la suggestion d’un sénateur républicain de refuser les visas américains aux étudiants chinois postulant pour étudier dans des domaines liés à la sécurité nationale, tels que l’informatique quantique et l’intelligence artificielle. «Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions faire des choses. Nous pourrions couper toute la relation », a-t-il répondu. «Maintenant, si tu le fais, que se passerait-il? Vous économiseriez 500 milliards de dollars », a déclaré Trump, faisant référence aux importations annuelles estimées des États-Unis en provenance de Chine, qu’il qualifie souvent de perte d’argent.