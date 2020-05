Donald Trump : « C’est l’incompétence de la Chine qui a fait ce massacre mondial »

Le président américain, Donald Trump, a de nouveau critiqué la Chine à propos de la pandémie de coronavirus, accusant Pékin de « massacre mondial ».

Le tweet du mercredi matin, qui faisait également référence à un « wacko non identifié en Chine », était la dernière rhétorique passionnée de la Maison Blanche, où Trump fait, des attaques contre Pékin, une pièce maîtresse de sa candidature à sa réélection de novembre prochain. « C’est l’incompétence de la Chine, et rien d’autre, qui a fait ce massacre mondial », a tweeté le président américain.

Depuis que les Etats-Unis ont été sévèrement touchés par la maladie à Coronavirus, le président Trump n’a de cesse de s’en prendre à la Chine et à l’Organisation mondiale de la santé, en ce qui concerne la gestion de la crise. Mais les autorités chinoises ont riposté en traitant le président américain de « bébé géant au bord de l’effondrement », soulignant que les attaques incessantes de Trump étaient seulement pour détourner l’attention sur sa mauvaise gestion de la situation sanitaire dans son pays. Les Etats-Unis constituent l’épicentre de la maladie avec 1 532 246 cas confirmés et plus de 90 000 morts.