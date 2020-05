Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis du traité « Ciel ouvert »

Le président Donald Trump a annoncé le retrait américain du traité « Ciel ouvert » qui autorise une surveillance aérienne pacifique des territoires des pays membres.

En conférence de presse dans le jardin de la Maison Blanche, Trump a accusé la Russie de ne pas respecter l’accord « Ciel ouvert » qu’elle a ratifié. Conséquence, il annonce le retrait américain et ouvre la voie à une renégociation de cet accord.

« Je pense que nous avons de très bonnes relations avec la Russie, mais la Russie n’a pas respecté le traité donc tant qu’ils ne le respecteront pas, nous nous retirerons. Mais il y a de très bonnes chances que nous puissions parvenir à un nouvel accord ou faire quelque chose pour revenir à l’accord [actuel, ndlr]», a déclaré Trump.

En effet, c’est le quatrième accord international dont le président américain décide de retirer les États-Unis, après le traité sur le programme nucléaire iranien en 2018, le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne portée en 2019 et l’accord sur le climat.

Réaction russe!

Par la voix du vice-ministre des affaires étrangères, la Russie a réagi à l’annonce américaine. « Le retrait des États-Unis de cet accord portera non seulement atteinte aux fondements mêmes de la sécurité européenne et aux instruments de sécurité militaires qui sont toujours en vigueur, mais aussi aux intérêts clés des alliés américains en matière de sécurité», a déclaré Alexandre Grouschko.

Genèse du traité

Signé le 24 mars 1992 à Helsinki en Finlande, le traité « Ciel ouvert » prévoit des vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États membres et vise à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle en permettant à tous ses participants de jouer un rôle direct dans la collecte d’informations sur les forces militaires des autres pays membres. Les États-Unis l’ont ratifié en 1993 et la Russie en 2001 avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2002.