« Dj Arafat s’est suicidé à cause … », Jean Jacques Kouamé

La passe d’armes qui a commencé depuis le weekend dernier, entre Jean Jacques Kouamé (JJK) et Ariel Sheney, continue de remuer le monde du couper-décaler. JJK qui a promis faire le grand déballage vient de passer à l’action.

L’anniversaire de l’artiste Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, loin d’être un moment festif pour les artistes ivoiriens du Couper-décaler, s’est mué en un « ring de boxe ». Après les clashs d’Ariel Sheney et de Jean Jacques Kouamé, des révélations ont éclaté au grand jour, dévoilant les rivalités intestines entretenues et nourries par ces acteurs du showbiz.

JJK, un des créateurs du mouvement Couper-Décaler, a publié un texte sur sa page Facebook, dans lequel il promet de déballer certaines choses sur l’ex-poulain de DJ Arafat qu’il qualifie de « petit drogué détracteur ». « Je n’ai jamais fait de direct mais s’il faille descendre dans des bassesses à cause de ces petits drogués, détracteurs de celui qui a réussi à relever, aux firmaments de son art, le mouvement couper-décaler dans le monde entier, après mon ami et frère Douk Saga, mon fils bien-aimé Arafat, je le ferais parce que j’ai eu l’approbation de mon géniteur et mes conseillers juridiques. Ils m’ont toujours défendu de faire des directs pour rester dans la discrétion et protéger la vie de famille et surtout en me donnant toujours des conseils pour que je sois le canal de la paix, de la réconciliation de ce mouvement et de tous les partis politiques de notre pays », a écrit JJK, avant de faire des révélations assez troublantes sur la mort de DJ Arafat.

« Je vous dirai pourquoi j’ai quitté ce mouvement d’hypocrisie, et de sorcellerie africaine…Je vous parlerai de celui que mon fils bien-aimé appelait Juda et de ses ennemis. Ils ont pu l’atteindre parce qu’il était trop bon et naïf, aimant tout le monde…Il n’a pas pu supporter la méchanceté des Ivoiriens et malheureusement, il s’est suicidé. Je parle de suicide parce que, la veille, il m’a dit: papa »tout droit sans freiner »; énoncé que j’avais pris pour un nouveau concept mais hélas, on a tous connu la suite. Mais ses ennemis vicieux qui pensent avoir le monopole sans savoir que j’ai le tournevis, ils ne m’auront jamais parce que Dieu est le seigneur des seigneurs », a ajouté JJK.