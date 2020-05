DJ Arafat: Safarel Obiang tacle violemment son ex filleul Ariel Sheney

Dans un direct sur sa page Facebook, le chanteur ivoirien Safarel Obiang s’en est pris à Ariel Sheney, ex filleule de DJ Arafat.

En Côte d’Ivoire, ce n’est pas la lune de miel entre les artistes Ariel Sheney et Safarel. C’est ce qui ressort visiblement de la publication de Safarel sur les réseaux sociaux. «ARIEL SHENEY toi avec ta barbe pleine de poudre blanche là, saches que c’est le Daishi DJ ARAFAT qui t’a donné nom (qui t’a fait) sinon tu n’es rien dans COUPÉ DECALÉ avec ton zouk que tu fais on dirait Jacob Devarieux là » a t-il lancé à l’ex filleul de DJ Arafat.

A en croire Safarel, Ariel Sheney, devrait faire du gospel: « toi c’est avec chantres chrétiens que tu vas causer parce que tu fais de la musique religieuse et non du coupé décalé« . Comme si cela ne suffisait pas, il poursuit: « tu vaux rien dans coupé décalé et c’est toi qui ose faire vidéo pour me menacer. Vieux mogor faut revenir encore faire une autre video sur moi, façon je vais te dire ton vrai nom , tu vas croire que c’est moi qui ai fait ton extrait de naissance…. » a t-il lancé.

Sré Ariel Jean Arthur est né le 1er juillet 1990 de parents originaires de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Celui que l’on connait aujourd’hui sous le pseudonyme d’Ariel Sheney a grandi dans une famille de passionnés de musique. Il est un ancien poulain du défunt artiste ivoirien, DJ Arafat.