DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama agressée chez elle

Tina Glamour, mère de DJ Arafat, a annoncé ce vendredi 29 mai 2020 que Carmen Sama a été agressée le 10 mai 2020 chez elle.

Alors qu’elle accusait Ali le code de s’être accaparé des biens de son fils Arafat, Tina Glamour en a profité pour régler ses comptes avec tous ceux qui visent les biens de son fils. « On a agressé Carmen le 10 mai chez elle », a t-elle lancé en soupçonnant Ali le Code et Olokpacha. Puis de préciser: « elle a été braquée le 10 mai et moi j’ai été cambriolé le 11 ».

Dans sa déclaration, Tina Glamour qui semble désormais en de très bon terme avec Carmen s’en est prise à l’ex de DJ Arafat, Aurelia. Choqué par cette prise de bec, son petit fils Ezechiel Houon a réagi sur Facebook. Une réplique, qui, sans aucun doute ne plaira pas sa grand-mère Tina Glamour.