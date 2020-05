Dj Arafat: les mises en garde de Tina Glamour à la mère de ses enfants Ezechiel et Lachoina

C’est la guerre des mots depuis la mort de DJ Arafat. Vendredi dernier, Tina Glamour s’en est prise à la mère de ses petits-enfants, Ezechiel et Lachoina.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat, a mis en garde Aurelia, ex de DJ Arafat: « Je n’aime pas ça hein ! Aurelia, toi, c’est l’argent qui t’intéresse ! Mon fils ne t’a jamais aimé ». Comme pour la ridiculiser, Tina Glamour, connue pour son franc-parler, s’en est prise au physique de la mère de ses petits-enfants. « Tu es grosse, on dirait bœuf-là, tu t’es mariée avec quelqu’un de zouglou, non? Mon fils ne t’a jamais aimé; de deux, tu ne baises pas bien; de trois, tu es bidon, tu es grosse, tu es bête« , dit-elle sans retenue.

Elle ajoute: « Pardon, faut pas infecter mes petits-enfants, les biens d’Arafat ne sont pas tes biens, il ne t’a jamais aimé ». Choqué par cette sortie sur sa mère, Ezechiel Houon a exprimé son mécontentement. A en croire sa publication sur sa page Facebook, il fera un direct ce samedi pour rappeler sa grand-mère à l’ordre. reste à savoir ce qui divise Tina Glamour et la mère de ses petits-enfants.