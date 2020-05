DJ Arafat : la vérité sur son casque enfin révélée

Plus de 9 mois après le décès tragique de DJ Arafat, les circonstances de la mort du Daishikan sont toujours d’actualités. Plusieurs langues ont laissé entendre que l’artiste était sorti de chez lui sans casque ce jour-là. Mais pour son ex-vigile, la vérité est tout autre.

Le 12 Août dernier, DJ Arafat quittait ce monde pour le repos éternel. Grande voix de la musique africaine, également réputé pour ses frasques, le Daishikan a été renversé par une voiture alors qu’il filait à vive allure dans les rues d’Abidjan et sans casque de protection. Un tragique accident qui aura malheureusement eu raison de lui.

Si 9 mois plus tard, le monde du showbiz continue de pleurer la mort de ce digne fils d’Afrique, beaucoup estiment que le Yorobo serait encore en vie s’il avait porté son casque ce jour-là. Les plus critiques vont jusqu’à laisser entendre que Beerus Sama était sorti de chez lui sans casque.

Sur Vibe radio, Kouassi Kouamé Aimé a tenu à apporter des éclaircissements sur ce sujet. L’homme de la sécurité de la résidence de feu Dj Arafat a fait savoir que son ancien patron avait bel et bien son casque en sa possession quand il sortait de chez lui pour la dernière fois fois.: « C’est vrai que Patron Arafat n’avait pas porté un casque quand l’accident est arrivé, mais je peux vous le dire, lorsqu’il m’a fait savoir qu’il sortait avec sa moto et non en voiture ce Dimanche 11 Août 2019, il avait bel et bien mis son casque en quittant la maison», a tenu à signifier l’ex vigile de feu Ange Didier.

Puis d’insister : « Il est effectivement sorti avec son casque de protection, c’est moi-même qui lui ai ouvert le portail du garage, il était pratiquement 16 h ce dimanche-là, et il m’a dit : «A tout à l’heure», avant de démarrer. C’est la dernière image que j’ai de lui».