DJ Arafat : ce qui s’est passé à la maison avant son tragique accident

Dans une longue interview, accordée à Vibe radio, Kouassi Kouamé Aimé est revenu sur les circonstances du décès de DJ Arafat. L’ancien vigile du Daishikan a confié que son ex-boss voulait sortir en voiture, avant de finalement prendre sa moto « routier ».

Le dimanche 12 août 2019, le ciel tombait sur la tête du showbiz africain. Roi incontesté du coupé-décalé, DJ Arafat quittait ce monde à la suite d’un tragique accident de circulation. Un départ prématuré qui a laissé sans voix toute la planète. 9 mois après cette tragique perte, Aimé Kouassi Kouamé est revenu sur ce qui s’est passé à la maison du Daishikan, avant que ce dernier ne sorte de chez lui. Dans une interview, accordée à Vibe radio, L’ex-vigile de la résidence de Dj Arafat, au «Groupement 4000» à Angré, confie que son ancien employeur ne se sentait pas bien dans sa peau ce jour-là, comme s’il pressentait un danger. Vers 16h le dimanche 11 Août, patron Arafat m’a appelé pour me dire qu’il va sortir. Il m’a dit d’aller ouvrir la porte du garage et de lui apporter ses clés. Puisque c’est moi qui garde les clés de ses voitures, je lui ai apporté les clés de sa voiture BMW décapotable qu’il avait gagné au PRIMUD. Il s’est un peu énervé et m’a dit : « Toi, qui t’a demandé les clés de voiture ? Est-ce que je t’ai dit que je sors en voiture?», a dévoilé le vigile.

Puis ajouter : « Toute la journée du dimanche 11 août, lendemain de son concert au Yelams, le boss Arafat avait la mine serrée, comme une personne qui n’était pas vraiment dans son assiette. J’ai couru rapidement pour lui apporter les clés de la moto, il a récupéré et a démarré, il est sorti de la maison, il était pratiquement 16h. Il avait porté un tee-shirt blanc sur lequel il avait mis un jacket. Son «bon petit» Roméo l’avait déjà devancé en taxi. Dans leur causerie, ils disaient qu’ils devraient aller à Biétry rencontrer le mécano de la moto ».