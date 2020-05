Diplomatie: Alger rappelle son ambassadeur à Paris après des documentaires TV sur le Hirak

L’Algérie a rappelé ce mercredi 27 mai, son ambassadeur en poste en France. Cet incident diplomatique fait suite à la diffusion sur des chaines françaises, des documentaires en lien avec le mouvement de contestation en Algérie.

Dans un communiqué du ministre algérien des affaires étrangères, Alger a rappelé immédiatement son ambassadeur à Paris pour consultations à la suite de la diffusion la veille, de documentaires télévisés sur le mouvement de contestation anti-régime. En clair, le gouvernement algérien proteste contre la diffusion des « films » pour donner une mauvaise image du pays à l’étranger.

« Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la Chaîne Parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanés et sous le prétexte de la liberté d’expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions » dont l’armée, « digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) », affirme le ministère des Affaires étrangères dans sa note.

En effet, il s’agit de: « Algérie Mon Amour » et « Algérie: Les Promesses de l’Aube », deux documentaires diffusés mardi soir respectivement sur la chaîne du service public France 5 et La Chaîne Parlementaire (LCP). Pour la diplomatie algérienne, cet activisme dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l’avènement de relations apaisées entre l’Algérie et la France, après 58 ans d’indépendance.

Alger-Paris: l’axe des relations tendues!

Depuis le début du mouvement de contestation en Algérie (Hirak), les officiels français ont à maintes reprises pris de positions en faveur des contestataires. Une défiance qui n’a pas plu à Alger. A son accession au pouvoir, le président Abdelmadjid Tebboune a appelé au respect mutuel dans les relations franco-algériennes, en estimant que l’Algérie n’est pas une chasse gardée de la France. « L’Algérie avec sa nouvelle génération et direction n’acceptera aucune immixtion ou tutelle« , avait-il averti.

Vent de répression!

Malgré la crise de coronavirus, le régime de Tebboune durcit le ton contre les militants pro-Hirak dont une cinquante est écrouée. Des sites d’informations ont été fermés et des journalistes emprisonnés pour leurs opinions. Des faits qui ne blanchissent pas le nouveau régime qui cherche à se démarquer de la méthode Bouteflika.