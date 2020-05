Des singes volent des échantillons de sang COVID-19 en Inde

En Inde, des singes ont pris pour cible un agent de santé et a arraché des échantillons de sang prélevés sur des patients qui avaient été testés positifs pour COVID-19, ont annoncé vendredi les autorités.

L’attaque a eu lieu cette semaine alors que le technicien de laboratoire se promenait sur le campus d’un collège médical d’État à Meerut, situé à quelque 460 km au nord de Lucknow, capitale de l’État de l’Uttar Pradesh. « Des singes ont attrapé les échantillons de sang de quatre patients COVID-19 qui sont sous traitement et ont fui… nous avons dû prélever à nouveau leurs échantillons de sang », a déclaré Reuters citant le Dr SK Garg, un haut fonctionnaire du collège.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne savaient pas clairement si les singes avaient renversé les échantillons de sang, mais les personnes vivant près du campus verdoyant craignaient une nouvelle propagation du virus si les singes transportaient les échantillons dans les zones résidentielles. Garg a indiqué qu’il n’était pas clair si les singes pouvaient contracter le coronavirus s’ils entraient en contact avec du sang infecté. « Aucune preuve n’a été trouvée que les singes peuvent contracter l’infection », a déclaré Garg à Reuters.

Les singes s’égarent de plus en plus dans les établissements humains en Inde et provoquent des troubles, attaquant même des gens. Les écologistes disent que la destruction de l’habitat naturel est la principale raison pour laquelle les animaux se déplacent dans les zones urbaines à la recherche de nourriture. L’Inde a enregistré 165 799 cas de coronavirus et 4 706 décès.