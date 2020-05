Déconfinement: Zinédine Zidane « métamorphosé » pour la reprise du Real Madrid (Photo)

Ce lundi, le Real Madrid a retrouvé les terrains d’entraînement après des semaines d’arrêt. Masqué et ganté, Zinédine Zidane, dans sa tenue, n’avait rien d’habituel.

Bien qu’aucune décision n’ait été encore prise, quant à la reprise ou non du championnat espagnol, les joueurs madrilènes ont effectué leur retour à l’entraînement, lundi, sous la direction de leur coach masqué, Zinédine Zidane. Ce lundi, le Real Madrid a retrouvé les terrains d’entraînement après des semaines d’arrêt et son entraîneur français s’y est présenté avec un masque chirurgical et des gants.

Programmée sur les terrains d’entraînement de Valdebebas, la séance a débuté ce lundi matin à 10 heures, selon un protocole très strict : les joueurs devaient être six au maximum sur le même terrain. Divisés en deux groupes et répartis sur plusieurs terrains, les Madrilènes ont effectué leurs premiers exercices individuels avec et sans ballon.

Apparition en masque et ganté

Mais Zinédine Zidane a tenu à garder un œil sur chacun et passer ses consignes au plus près de ses protégés. Le coach français est toutefois apparu dans un look qu’on ne lui avait jamais connu. Outre son survêtement aux couleurs de l’équipe, Zizou portait en effet un masque chirurgical sur le visage et des gants en latex. Les caméras du club n’ont évidemment pas manqué d’immortaliser cette séquence, pour palier à l’absence de journalistes due au système de huis-clos. Le club a publié plusieurs photos de cette séance particulière.