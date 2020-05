Décimée par le coronavirus, la terre menacée par un autre danger

Un astéroïde, atteignant 40 mètres, devrait passer près de la terre, vendredi soir, informe l’agence spatiale américaine (NASA). Nommé CB 2018, il a été découvert, il y a seulement cinq jours.

L’astéroïde devrait passer à 69 700 kilomètres de la Terre. Cela équivaut à un cinquième de la distance entre la terre et la lune. En d’autres termes, c’est deux fois la distance entre la terre et la ceinture satellitaire qui orbite autour de la planète. Mais, malgré cette courte distance, l’événement n’est guère une menace, selon l’agence spatiale américaine (NASA). La roche spatiale mesure entre 15 et 40 mètres, selon la NASA et devrait atteindre la distance la plus courte de la Terre à 22h27 GMT. « CB 2018 est petit, mais il pourrait être plus gros que l’astéroïde qui est entré dans l’atmosphère de Tcheliabinsk, en Russie, il y a cinq ans, en 2013« , explique Paul Chodas, directeur du Center for the Study of Objects Near Earth de la NASA. A titre de comparaison, l’astéroïde qui aurait mis fin au règne des dinosaures mesurait environ 10 kilomètres de diamètre.

CB 2018 a été identifié pour la première fois par le Catalina Sky Survey en Arizona, aux États-Unis, un projet financé par la NASA pour enregistrer des astéroïdes potentiellement dangereux. « Les astéroïdes de cette taille n’approchent pas très souvent de notre planète, peut-être seulement une ou deux fois par an« , précise Paul Chodas.

Si CB 20018 ne semble pas représenter un grand danger, la Nasa surveille, de près, plusieurs autres objets spatiaux, notamment, l’astéroïde géant, baptisé Apophis, qui constitue une menace bien réelle. Car Apophis, dont les dimensions sont très impressionnantes, devrait frôler la terre en 2029. Dans le meilleur des scénarios, l’astéroïde devrait passer à moins de 30.000 km de la surface de la planète bleue.