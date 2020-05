Décès de George Floyd: l’épouse de Derek Chauvin, le policier inculpé, a demandé le divorce

Les avocats de Kellie Chauvin ont affirmé qu’elle demandait la «dissolution de son mariage» avec Chuavin, a rapporté, samedi, «New York Post». Dans une déclaration lue en son nom et sa famille, Kellie Chauvin a affirmé être «dévastée par la mort de M. Floyd». Selon le journal new yorkais, le couple n’a pas d’enfant issu de son mariage.

Âgée de 45 ans, Kellie Chauvin avait fait parler d’elle aux Etats-Unis en 2018, lorsqu’elle avait participé au concours de «Mrs Minnesota» dans l’espoir de devenir la première gagnante Hmong. Dans son portrait publié cette année-là sur le site Twin Cities, elle racontait son enfance au Laos en période de guerre et son arrivée aux Etats-Unis en tant que jeune réfugiée. «Ils parlent du ‘pays de la liberté’ mais je ne me sentais pas libre. Nous ne parlions pas anglais. Mes parents refusaient de quitter la maison parce qu’ils ne faisaient confiance à personne», confiait-elle. Elle affirme également avoir été victime de racisme pendant plusieurs années.

Kellie Chauvin, a refugee once shamed for her looks, is vying to be the first Hmong Mrs. Minnesota. #WithRefugees https://t.co/qVijopXggY

— LIRS (@LIRSorg) June 4, 2018