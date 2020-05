David Hallyday: son ex Estelle Lefébure toujours en contact avec Laeticia?

Estelle Lefébure, ex femme de David Hallyday est-elle toujours très proche de Laeticia Hallyday, veuve du taulier Johnny?

Laeticia Hallyday a t-elle suivi l’émission de Cyril Lignac, « Tous en cuisine » diffusée sur M6 pour découvrir son nouveau plat ? Même si elle adore cette émission, elle pourrait ne pas allumer sa télévision à cause de l’invitée du célèbre chef qui n’est autre qu’Estelle Lefébure, son ex-belle-fille et ex-femme de son beau-fils, David Hallyday.

Mais la vraie question est de savoir si après la mort de Johnny en 2017, Estelle Lefébure, invitée de l’émission de Cyril Lignac le 1er mai 2020 a gardé contact avec Laeticia Hallyday. Difficile de répondre à ces différentes questions même si les deux femmes n’ont plus aucun contact depuis de nombreux mois.

La pomme de discorde…

Depuis l’avènement du procès de l’héritage de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday n’a pas pardonné à Estelle Lefébure d’avoir pris parti pour son ex-mari et le père de ses deux filles, Ilona et Emma Smet, dans l’affaire de l’héritage de Johnny. Ces deux dames qui ne se parlent plus étaient très complices pendant des années. D’après Closer, Laeticia Hallyday a même donné en 2019 des consignes pour empêcher Estelle Lefébure de se recueillir sur la tombe de son ex-beau-père Johnny dans le cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy. A l’époque, Estelle avait soigneusement évité de croiser Laeticia Hallyday sur la tombe de Johnny quelques mois plus tôt.