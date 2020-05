Dates de la Premier League et de la Ligue des Champions sur fond de coronavirus

Arrêtées depuis quelques mois, la Premier League et la Ligue des Champions vont bientôt reprendre au grand bonheur des amoureux du football européen. Selon « The Times », les matchs sont prévus entre le 12 juin et le 27 juillet, alors que la Ligue des Champions reviendrait le 9 août.

Selon The Times, les entraînements en petits groupes reprendraient le 12 mai, et l’entraînement collectif, le 25 mai pour le compte des matchs de la Premier League et la Ligue des champions. En Angleterre, les matches reprendraient le 12 juin prochain, et aucun match ne sera disputé en même temps. Les onze journées restantes se joueront jusqu’au 27 juillet. Selon Besoccer, les joueurs auraient alors une semaine de vacances avant le début de la prochaine saison, en attendant la décision de l’UEFA pour la Ligue des Champions.

La finale de la FA Cup est prévue pour le 5 août, tandis que le retour de la Ligue des Champions est prévue pour le 09 août prochain. Pour rappel, la Bundesliga est sur le point de reprendre la compétition elle aussi, dans un contexte où le nouveau coronavirus a contaminé plus de 3,5 millions de personnes dans le monde et en a tué près de 250 000. De nombreux pays voient leurs bilans journaliers s’améliorer, comme le Royaume-Uni, l’Espagne, la France ou les Etats-Unis, mais aussi l’Italie qui commence à sortir du confinement.