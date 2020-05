Cyclisme: Lance Armstrong avoue avoir commencé à se doper à 21 ans

Le cycliste Lance Amstrong avoue s’être dopé dès 1992. L’ancien champion du Tour de France s’est vu retirer ses sept victoires pour dopage, de 1999 à 2005, mais il a, en fait, commencé les produits dopants bien avant. Dans le documentaire « Lance » disponible bientôt sur ESNP Player, en anglais, l’ancien athlète avoue s’être dopé pour la première fois à « probablement 21 ans ».

