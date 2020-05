« Cristiano Ronaldo m’a dit : « Tu dois sourire plus quand tu joues » »

Ancien international français, Louis Saha est revenu sur l’un des conseils que lui avait donné Cristiano Ronaldo lors de son passage à Manchester United. Alors moins âgé que lui, la star portugaise affichait déjà une audace sans borne comme le jour où il est allé lui suggérer de sourire un peu plus sur les aires de jeu.

Si Cristiano Ronaldo fait partie des meilleurs joueurs de la planète, c’est non seulement grâce à son travail mais surtout à cause de son caractère. A à peu près 15 ans de carrière, la star portugaise s’est forgée une réputation de gagnant. Une renommée bâtie dans les vestiaires de Manchester United où il n’hésitait pas à imposer sa vision des choses à ses aînés. Comme le jour où il a demandé à l’ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha, de sourire un peu plus quand il jouait. « Même s’il était plus jeune que moi, je me souviens qu’il m’a dit : ‘Louis, tu dois sourire plus quand tu joues’. Lorsque les jeunes vous disent cela, lorsque vous êtes plus âgé et plus expérimenté, vous dites : ‘Attendez une minute’. Mais j’ai réalisé que c’était tellement vrai », a lancé l’ancien joueur français lors d’un entretien avec le site officiel de Manchester United.

Pour Saha, Cristiano Ronaldo était très mature pour son âge à l’époque, ce qui lui attirait parfois les remontrances de la part des autres joueurs quand il leur parlait. « Au cours de sa carrière, il pouvait être effronté dans la façon dont il parlait aux gens. Et les gens ne pouvaient tout simplement pas comprendre et étaient frustrés parce qu’ils n’étaient pas dans sa ligue. Il est tellement au-dessus de tout le monde que, quand il parle normalement, cela semble étrange pour tout le monde. C’est incroyable », a ajouté le Français.