Cristiano Ronaldo: l’un de ses premiers clubs lui rend hommage

L’un des premiers Club dans lequel a joué l’emblématique Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, est le Nacional. Ce club vient de lui rendre des honneurs dignes de son rang en lui remettant un précieux sésame, la carte de socio. Une belle récompense pour CR7 qui a porté le maillot noir et blanc durant deux saisons.

Le Club Desportivo Nacional est un club de football portugais, fondé à Madère le 08 décembre 1910, qui joue à Funchal. Il est communément appelé de différentes manières, Nacional de Madère ou simplement Nacional. La principale activité de ce club omnisports étant le football professionnel, il a connu une légende du football, le CR7. En effet, pour avoir porté le maillot noir et blanc durant deux saisons et actuellement présent sur son île natale en raison de la crise sanitaire ; l’un de ses premiers clubs, le CD Nacional Madère a souhaité lui rendre hommage en lui remettant une carte de socio. Selon le site Sport Orange, un socio est plus qu’un simple supporter, puisqu’il possède une part de son club. À ce titre, un socio a généralement le droit de vote dans plusieurs cas, comme lors d’une élection, par exemple. Cristiano Ronaldo s’est donc vu remettre le précieux sésame des mains de Pedro Talhinhas, le responsable du centre de formation du CD Nacional. Ainsi il ne portera pas cette fois le numéro 7, mais le numéro 7140.

CRISTIANO RONALDO SÓCIO VITALÍCIO DO CD NACIONAL https://t.co/kMNhRrypkX pic.twitter.com/PwXDvloQc3 — C.D. Nacional (@CDNacional) May 4, 2020

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a évolué pour le club de Madère entre 1994 et 1996, remportant son premier titre collectif avec le maillot noir et blanc. Depuis, il a maintenu ses liens avec le club, ayant donné son nom au centre de formation et au tournoi international de football pour les jeunes. Il était également membre du comité d’honneur du centenaire du club, ayant reçu un condor d’or en 2017, une distinction attribuée par les membres du CD National pour le remercier de la disponibilité, dont il a toujours fait preuve.