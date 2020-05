Cristiano Ronaldo: «Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or»

Alors que Cristiano Ronaldo venait de devenir papa pour la quatrième, la star du ballon rond avait exprimé son souhait d’avoir une vie de famille aussi féconde que sa carrière professionnelle.

Le 7 est décidément un chiffre magique pour Cristiano Ronaldo. Alors qu’il était sur le point de remporter son cinquième Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo avait dévoilé son double objectif. Il s’agissait pour l’ex attaquant du Real Madrid de remporter 7 ballons d’or, et d’avoir le même nombre d’enfants.

« Je veux sept enfants et autant de Ballons d’Or. Ça veut donc dire que je ne compte pas m’arrêter là. Tant que je jouerai, j’ambitionnerai de gagner tout ce que je peux gagner. Là, mon rêve, c’est le cinquième Ballon d’Or. Et, l’an prochain, il y en aura un autre à aller chercher. », a déclaré Cristiano Ronaldo dans un longune interview accordée à «L’Equipe», en novembre 2017.

« On me regarde comme une machine à buts, comme un mec qui doit marquer tout le temps. Si ça n’est pas le cas, tout le monde se fout de savoir si j’ai bien joué ou pas. Je ne suis plus jugé que sur le fait de marquer, qui n’est parfois pas toujours la chose la plus importante », selon le Portugais.

Pour Cristiano Ronaldo, il y a une grande joie a avoir beaucoup d’enfants. Alors qu’il venait, dans le temps, d’avoir son quatrième enfant, il déclarait : « Il y a un peu plus de désordre dans la maison. Plus de bruit également. Mais j’adore ça ! Je suis vraiment heureux d’être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés. Pour moi, une vie sans enfants ne veut rien dire et j’ai la chance d’en avoir 4 ».

Il faut rappeler que juste après cet entretien, la star portugaise a remporté son cinquième Ballon d’Or égalant le record de son rival Lionel Messi. Mais, près de trois ans après cette déclaration, CR7 qui a déjà marqué l’histoire du football d’une empreinte indélébile, est resté sur le même nombre d’enfants, autant pour le nombre de trophées « Ballon d’Or ». Parviendra t-il encore à cet objectif ?