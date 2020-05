« Cristiano Ronaldo était un génie pour Manchester United à 18 ans! »

Ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha a encensé la superstar portugaise, Cristiano Ronaldo, qui fait les beaux jours du côté de la Juventus. L’ex-international français estime que le Lusitanien était déjà un génie à ses débuts chez les Red Devils.

Pour Louis Saha, Cristiano Ronaldo a toujours été destiné à un grand destin. Recruté en 2003 par Manchester United, alors âgé de 18 ans, le Portugais montre déjà qu’il était « un génie » selon son coéquipier. Peu de gens auraient pu prédire ce que l’avenir réservait à un homme, qui a maintenant cinq Ballons d’or dans sa collection, mais Saha admet qu’il y avait des indicateurs précoces qu’une ascension vers le sommet serait effectué durant sa carrière. L’ancien attaquant de Manchester United, qui est arrivée à Old Trafford en janvier après l’arrivée de Ronaldo, a encensé son ancien collègue au micro de MUTV : « Il s’est toujours amélioré, mais je dirais que son comportement n’a jamais changé en tant que personne« .

« Tout au long de sa carrière, vous voyez le même dévouement que quand il avait 18 ans, peut-être avec moins de confiance car les gens le défiaient, et il devait prouver qu’il était le meilleur joueur. Mais avoir ce type de confiance pour s’entraîner, travailler dur et être régulier, quoi qu’en disent les gens, c’était juste une compétence incroyable. C’était mieux que d’avoir du talent parce que la façon dont il était capable d’analyser, à cet âge, de grandir et de maintenir ces qualités – pour moi, c’était du génie« , a ajouté le Français