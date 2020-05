‘Cristiano Ronaldo 3è, Salah 6è, le classement des meilleurs buteurs sur une saison

En football, au-delà des gestes techniques, des dribbles déroutants, ce qui importe le plus est le nombre de buts marqués. D’ailleurs, on peut mal jouer, mais marquer plus de buts que son adversaire et gagner la rencontre. Et à ce jeu, certains attaquants se sont bien illustrés en terme de rendement sur une saison.

Dans ce classement, qui prend en compte les buts marqués en club et dans les compétitions européennes, c’est la star du Barça, Lionel Messi, qui mène les débats. Le capitaine de l’Argentine est niché au sommet de la pyramide avec ses 73 buts marqués au cours de la saison 2011/2012. A mille lieu derrière la Pulga, on retrouve le légende Gerd Muller et ses 67 buts marqués entre 1972 et 1973. Attaquant vedette de la Juventus, Cristiano Ronaldo complète le top 3 avec ses 60 réalisations entre 2011 et 2012.

Deux joueurs africains se retrouvent dans ce classement. L’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, qui avait trouvé la faille à 44 reprises au cours de la fabuleuse saison 2017/2018 et l’ancienne gloire ivoirienne, Didier Drogba, avec ses 37 buts entre 2009 et 2010.

Le Top 10 des meilleurs buteurs sur une saison :

1-Lionel Messi (2011-2012) : 73 buts

2-Gerd Muller (1972/1973): 67 buts

3-Cristiano Ronaldo (2011-2012): 60 buts

4-Ronaldo (1996/1997): 47 buts

5-Ruud van Nistelrooy (2002-2003): 44 buts

6-Mohamed Salah (2017-2018): 44 buts

7-Thierry Henry (2003-2004): 39 buts

8-Didier Drogba (2009-2010) : 37 buts

9-Andreï Chevtchenko(2000-2001): 34 buts

10-Alessandro Del Piero(1997-1998) : 32 buts