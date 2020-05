Crise libyenne : l’Egypte hausse le ton et appelle l’UA et la Ligue arabe à travailler ensemble

Se prononçant sur la crise que vit la Libye, le président égyptien, Abdel-Fattah El-Sisi, a indiqué que son pays ne ferait preuve d’aucune tolérance, en aucune circonstance, envers les organisations terroristes ou les parties qui les soutiennent.

La Libye est en pleine guerre, parce que deux camps se battent dans le but de contrôler la capitale, Tripoli. Lors d’une réunion virtuelle, mardi, des chefs du groupe de contact africain sur la Libye, El-Sisi a déclaré que l’Egypte apporte son soutien à toute forme d’accord politique à la crise, ainsi que la préservation de la souveraineté, de la sécurité et de l’intégrité territoriale de la Libye. La réunion a abordé les derniers développements en Libye et les moyens de résoudre la crise en renforçant les efforts africains conjoints.

El-Sisi a également déclaré que l’Égypte soutient pleinement la volonté et les choix du peuple libyen, tout en soulignant le rejet catégorique de son pays de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye. Selon Sisi, la stabilité de la Libye est un aspect crucial de la sécurité nationale de l’Égypte.

Une Priorité pour les pays africains

Le président égyptien a fait valoir que les pays africains devraient considérer la lutte contre le terrorisme en Libye comme une priorité absolue, car elle menace la stabilité et la sécurité des pays voisins et du continent dans son ensemble. Il a également souligné l’importance de la coordination entre les Nations Unies, l’Afrique et la communauté internationale en Libye. La crise libyenne, étant considérée comme un problème arabo-africain, l’Union africaine et la Ligue arabe devraient coordonner leurs efforts pour la résoudre, souligne le chef de la première puissance militaire d’Afrique.

Lundi, des forces, alignées sur le gouvernement d’accord national (GNA), ont pris le contrôle de la base aérienne d’Al-Watiya, à 125 km de la capitale, Tripoli, a fait savoir l’agence Reuters. La LNA et ses alliés contrôlent toujours l’est et le sud de la Libye, qui contiennent la plupart des installations pétrolières du pays, en plus de la ville de Syrte, au centre du littoral méditerranéen de la Libye. La capture d’Al-Watiya marque une avancée pour les forces du GNA, repoussant la LNA de Haftar et ses alliés. L’Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie soutiennent Haftar, tandis que la Turquie soutient le GNA.