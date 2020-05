Covid19 au Togo: plus de 20 nouveaux cas de contamination ce vendredi 15 mai

Vingt cinq (25) personnes ont été testées positives à la Covid19 ce Vendredi 15 Mai 2020 sur 244 personnes testées portant le nombre total de cas positifs à 263.

La république du Togo a enregistré ce vendredi 15 Mai 2020, vingt-cinq (25) nouveaux cas de contamination à la Covid19. Ces 25 personnes sont enregistrées au milieu de 244 personnes testées. Le chiffre officiel de contamination à la Covid19 au Togo est donc désormais passé à 263 cas de contamination. Les nouvelles personnes contaminées sont âgées entre 01 et 80 ans. Au titre des 25 nouveaux cas, 12 sont détectés parmi des personnes contacts, soit 8 hommes dans le district I de Lomé et 4 hommes dans le district III de Lomé.

Au niveau des voyageurs, 04 cas sont détectés. Parmi eux, il y a 1 femme dans le district de la Kozah à Kara, 1 homme à Kpalimé dans le district de Kloto, 1 autre homme à Elavagnon dans le district de Est Mono et un troisième homme à Assahoun dans le district de l’Avé. Par ailleurs, 0ç cas de contamination ont été détectés parmi les suspects; soit 1 homme et 1 femme dans le district V de Lomé, 1 femme dans le district de Golfe à Lomé, 1 homme et 1 femme dans le district d’Agoe à Lomé, 1 homme et 1 femme dans le district de Bas-Mono à Afagnan, 1 homme dans le district de Kloto, 1 homme en cours d’investigation. Précisons que le nombre total de patients guéris de la Covid 19 à la date de ce vendredi est de 96 et 11 personnes décédées.