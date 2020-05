Covid-Organics: le Niger réceptionne son lot du produit malgache

Au Niger, le directeur de cabinet du ministre de la santé a réceptionné, mardi dernier, un lot des produits « Covid-Organics » offerts par Madagascar pour lutter contre la pandémie de covid-19.

Ismagail Annar, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, a réceptionné le lot des produits Covid-Oragnics offerts gratuitement par le président malgache. Selon ce cadre du ministère, les produits sont contenus dans des sachets prêt à être administrés sous la forme d’infusion pour traiter 900 personnes: 300 pour des malades déjà contaminés et 600 à titre préventif. Andry Rajoliena vient une nouvelle fois d’afficher sa solidarité envers les autres Etats africains.

Le Covid-Organics est un breuvage à base d’artemisia, une plante à l’efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme, et d’autres herbes qui poussent à Madagascar. Le premier citoyen malgache en vante les vertus curatives et préventives contre le coronavirus. Le pays de Mahamadou Issoufou compte à la date du mercredi 6 mai, 763 cas positifs, dont 543 guéris et 38 décès.