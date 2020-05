Covid Organics: le Burkina Faso reçoit sa part du remède malgache

Le Burkina Faso a reçu un don du covid organics du président malgache, Andry Rajoelina, a annoncé ce vendredi le coordonnateur national par intérim de la réponse à la pandémie du Covid-19 et directeur du Corus, Dr Brice Bicaba.

Le remède malgache « covid organics » fabriqué à base de la plante « artémisia » et qui serait efficace contre la pandémie du coronavirus selon le président Andry Rajoelina, continue d’être livré dans plusieurs pays du continent africain. Après le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée Equatoriale, le Burkina Faso a réceptionné ce vendredi 08 mai 2020 sa part du covid organics envoyé à titre de don par le président Andry Rajoelina.

L’annonce a été faite au cours du point de presse tenu par le coordonnateur national par intérim de la réponse à la pandémie du Covid-19 et directeur du Corus, Dr Brice Bicada: « Nous avons reçu un don du président Andry Rajoelina de Covid Organics (remède malgache contre le coronavirus). De concert avec les acteurs de la recherche nous verrons comment exploiter les essais cliniques. », a-t-il déclaré avant de poursuivre: « Nous avons atteint notre premier pic de la maladie et nous nous acheminons vers le contrôle. La seule difficulté est de pouvoir maîtriser l’arrivée des Burkinabè de l’extérieur et des étrangers. »

Cette réception du covid organics au Burkina Faso intervient dans un contexte où, l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS), l’Union Africaine et la CEDEAO ont mis en garde les chefs d’Etats africains contre toute tentative de promouvoir tout produit non scientifiquement prouvé tel que le covid organics. Ce vendredi, le Burkina Faso a enregistré huit(08) nouveaux cas positifs au coronavirus. Au total, le pays compte 744 cas confirmés avec 566 guéris et 48 décès.