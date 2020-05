Covid-19: Washington accuse la Chine de tenter de pirater la recherche sur un vaccin

Les Etats-Unis ont accusé la Chine de piratage contre les recherches scientifiques en cours sur leur sol pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Washington accuse Pékin de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus. C’est une nouvelle escalade dans les tensions déjà très vives entre les deux premières puissances mondiales au sujet de la pandémie. « Les secteurs de la santé, pharmaceutique et de la recherche, travaillant sur les réponses à la Covid-19, doivent tous être conscients qu’ils sont les premières cibles de cette activité et prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs systèmes« , ont prévenu la police fédérale et l’agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel.

Des accusations balayées d’un revers de main par la diplomatie chinoise. Pour Pékin, il s’agit d’accusations infondées contre une puissance, qui est très avancée dans la recherche de vaccin contre la maladie. « Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l’absence de preuves« , a insisté le ministre chinois des affaires étrangères.

Washington et Pékin se sont accusés mutuellement sur l’origine du virus, qui a affecté plus de quatre millions de personnes à travers le monde.