Covid-19 – USA : au moins 70 personnes anti-confinement testés positifs après une manifestation

Des dizaines de personnes ont été testées positives au Coronavirus, après avoir participé à un « grand rassemblement » dans le Wisconsin, contre les mesures de confinement aux Etats-Unis, selon un rapport.

Le 24 avril, environ 1 500 personnes, dont des partisans de Trump et des membres de groupes de droite, ont organisé une manifestation de masse contre les mesures de verrouillage dans la capitale de l’État américain du Wisconsin, Madison. Elles se sont rassemblées sur les marches du Capitole pour repousser l’ordonnance de séjour à la maison du gouverneur démocrate, Tony Evers, qui devait expirer le 26 mai, mais qui a depuis été rejetée par la Cour suprême du Wisconsin, rapporte news.com.au. Dans l’État du Midwest, le Département des services de santé (DHS) interroge toute personne, dont le test est positif à la COVID-19, pour identifier et notifier ses « contacts à risque ».

La porte-parole du DHS, Jennifer Miller, a déclaré à la publication américaine « The Progressive » qu’ils avaient collecté des données de suivi sur un certain nombre de personnes, qui ont contracté la maladie infectieuse. « Les expositions possibles lors des manifestations n’ont pas été spécifiquement ajoutées à la base de données, car nous nous posons déjà des questions sur les grands rassemblements », aurait déclaré Mme Miller. « Nous avons pu extraire quelques données limitées, sur 1 986 cas confirmés avec début/diagnostic le 26 avril ou après, 72 cas ont déclaré avoir assisté à un grand rassemblement. Non, cela ne dit pas spécifiquement que les 72 étaient à un rassemblement, mais ce sont les données dont nous disposons », a indiqué Miler.

Vague de résistances

Dans un précédent e-mail au magazine, elle a déclaré que les traceurs de contacts demandaient aux patients s’ils avaient assisté à des rassemblements de masse, mais ne se renseignaient pas spécifiquement sur les manifestations. « Donc, il n’y a vraiment aucune donnée sur qui pourrait avoir contracté COVID-19 lors d’une manifestation », a déclaré Mme Miller.

Le Wisconsin est l’un des nombreux États où les gouverneurs se heurtent à une résistance croissante de la part des législateurs républicains face aux restrictions sur les coronavirus. Les gouverneurs démocrates de Pennsylvanie, du Michigan et de Louisiane ont été confrontés à un mélange de lois et de poursuites, visant à restreindre leur pouvoir. Mercredi, au Kansas, les républicains ont résisté à la demande du gouverneur démocrate de prolonger la déclaration de catastrophe.