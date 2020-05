Covid-19 : Steve Mounié fait encore parler son cœur 

L’attaquant international béninois, Steve Mounié, via sa Fondation, a offert neuf (9) boites de 60 tests, soit 540 tests au total au ministère béninois de la Santé.

Par cet énième geste, le joueur de Huddersfield a acté son intention d’accompagner son pays à lutter contre la pandémie de Covid-19. Le meilleur buteur des Terriers, venu du pays des Écureuils, a déjà soutenu les populations de Parakou, Sinendé et Kouandé, faisant des dons composés de 6 000 masques, 25 000 gants et 150 litres de gel.

L’attaquant longiligne, a en croire ses proches, apporte ainsi en numéraire le total de ses œuvres sociales à 8 millions 399 mille 110 francs CFA. Il ne faut pas oublier que le joueur a participé au mouvement collectif des Écureuils pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le Coronavirus.

Le don composé de produits et matériels nécessaires : gels hydro-alcooliques, gants et masques médicaux. On retient : 250 flacons de gel hydro-alcoolique de 60 ml, 100 bouteilles de gel hydro-alcoolique de 250 ml, 40 bouteilles de gel hydro-alcoolique de 1 L, 39 bidons de gel hydro-alcoolique de 5 L, 332 cartons de 100 gants, 900 masques médicaux de protection. La remise officielle a été effectuée, le 14 avril 2020.