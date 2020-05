Covid-19: réaction du ministre de la Santé sur la quarantaine des Béninois rapatriés du Koweït

Le 20 mai 2020, 188 ressortissants béninois sont rapatriés du Koweït. Une fois au bercail, ils ont été soumis au dispositif sanitaire mis en place dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus. Quelques jours après, l’une d’entre les personnes concernées a publié un élément audio pour dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulent leur quarantaine et met en cause les tests effectués au Bénin. Cet état de chose a fait réagir le ministre Benjamin Hounkpatin.

La mise en quarantaine des Béninois rapatriés du Koweït se déroule bien au niveau du site de l’ENI d’Allada. C’est ce qu’il convient de retenir des propos du ministre de la Santé qui a fait une descente sur les lieux. A l’en croire, les intéressés ont compris la nécessité de la mesure de quarantaine et y adhèrent totalement. En ce qui concerne l’audio qui circule mettant en cause les tests réalisés à ces Béninois venus du Koweït, le Ministre Benjamin Hounkpatin s’en désole et annonce des actions judiciaires.

Selon le ministre, les déclarations faites par la dame sont extrêmement graves. C’est pourquoi le gouvernement se réserve le droit d’engager les actions qu’il faut. « Le gouvernement se réservera en temps opportun le droit de traiter ce genre d’élément totalement erronée de la façon la plus adaptée. On se réserve le droit de le traiter avec toutes les contours juridiques nécessaires », a déclaré le ministre.

Que retenir des dénonciations de la dame?

Dans son audio de près de 8 minutes abondamment relayé sur les réseaux sociaux, une dame se présentant comme l’une des personnes rapatriées fait savoir qu’ils passent leur quarantaine dans de très mauvaise conditions. Pire, elle se dit scandaliser par les résultats des tests du Covid-19 qui leur ont été faits.

Selon ses dires, tous les 188 Béninois avaient été mis en quarantaine avec un suivi sanitaire rigoureux avant leur embarquement. Elle est sûre et certaine qu’aucun d’eux n’est atteint; elle se dit donc surprise de constater que certains d’entre eux sont positifs suite aux tests effectués au Bénin. « Tous ceux qui ont pu accéder à ce vol étaient tous en bonne santé. Nous étions au nombre de 188 à descendre ici. Nous sommes revenus avec le bilan de santé », a-t-elle précisé.