Covid-19: réaction de Didier Raoult après la révélation de Donald Trump sur la chloroquine

Le professeur Didier Raoult a réagi à la révélation de Donald Trump sur l’hydroxychloroquine. Pour une nouvelle fois, le Marseillais a réitéré ses propos sur le médicament qu’il considère plus efficace contre le virus.

Reçu ce matin sur Radio Classique, le professeur Didier Raoult s’est prononcé sur la sortie de Donald Trump, qui estime prendre de la chloroquine à titre préventif contre le coronavirus. » Je ne suis pas au courant, je ne suis pas son médecin traitant. Il a tenu à régler quelques comptes, tout en rappelant que l’hydroxychloroquine ne peut être considérée comme dangereuse », a-t-il déclaré.

» Je voudrais qu’on remette les choses en perspective et voir à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et de certains dirigeants sur l’hydroxychloroquine, qui est l’un des médicaments les plus prescrits au monde. Tous les médecins en ont déjà prescrit« , a ajouté Didier Raoult. Dimanche, au cours d’un échange avec les journalistes, le président Donald Trump a révélé qu’il prend ce médiatement antipaludéen à titre préventif. Une réaction qui fait la Une des médias depuis lundi nuit.

Problématique du vaccin!

Pour trouver un vaccin contre le coronavirus, le monde scientifique s’est engagé dans une course contre la montre. Même si des résultats encourageants sont cités de part et d’autre, il faudra encore attendre dans le meilleur des cas, la fin d’année ou carrément l’année prochaine. En ce moment, la pandémie continue de gagner du terrain et touche actuellement plus de quatre millions et demi de personnes.