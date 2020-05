Covid-19: l’OMS suspend les tests de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine

L’Organisation mondiale de la santé a suspendu provisoirement ce lundi 25 mai, les tests de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine dans la lutte contre la covid-19.

L’OMS a annoncé lundi la suspension des tests à base de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine. En effet, cette décision met fin de facto aux traitements faits à l’aide ces médicaments pour lutter contre le coronavirus. Pour l’organe sanitaire onusien, le but est d’évaluer leur efficacité avant de prendre de nouvelles orientations.

«Le groupe exécutif a suspendu provisoirement l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le cadre de l’essai de solidarité», a indiqué l’OMS faisant remarquer que ces médicaments étaient toujours considérés comme ne présentant pas de danger pour les patients atteints de maladies auto-immunes et de paludisme.

Chloroquine, Didier Raoult défend corps et âme!

Si une étude scientifique a remis en cause l’hydroxychloroquine et la chloroquine dans le traitement des patients atteints de la covid-19 évoquant des effets néfastes, le professer Didier Raoult balaie du revers de la main cette thèse. Dénonçant une étude « foireuse« , le marseillais a défendu corps et âme cette solution qui, selon lui, ne présente aucune conséquence néfaste. « Ne croyez pas que je vais changer d’avis parce qu’il y a des gens qui font du big data, qui est une fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas du tout la qualité et mélange tout », a-t-il poursuivi.