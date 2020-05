Covid-19: le Togo rapatrie 150 ressortissants bloqués à l’étranger

150 togolais sont rentrés à Lomé, samedi, en provenance de la France et du Koweït. Ceci entre dans le cadre de la politique de rapatriement organisé par le gouvernement togolais.

Des togolais, bloqués en France et au Koweït, ont rejoint Lomé le samedi dernier. En effet, ce rapatriement a été possible grâce à la bonne coopération entre le Togo et ces pays. Pour le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, des négociations sont toujours en cours pour le rapatriement d’autres concitoyens bloqués dans d’autres pays.

Par ailleurs, ces rapatriés seront traités dans le strict respect des mesures en vigueur contre la propagation du coronavirus. « Suivant les dispositions précises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Togolais de l’Extérieur tient à rassurer l’opinion nationale que les compatriotes rapatriés seront traités conformément à ces dispositions de riposte prises au niveau du Togo, afin de contenir la propagation de cette pandémie », précise Robert Dussey, dans une note.

Plus de 380 cas confirmés!

Le Togo, à l’instar des autres pays de la sous-région, est touché par le coronavirus. A la date de ce lundi 25 mai, 381 personnes sont contaminées, dont 141 guéries et 12 décès.