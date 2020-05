Covid-19: le Bénin, le Togo et 13 autres pays vont recevoir le remède malgache

Miara-mijoro sy miray hina miady amin'ny coronavirus I Madagasikara sy ireo rahalahy Afrikanina.Voninahitra ho antsika ny hanolorana ny delegasiona avy any Guinée Bissau ireto tambavy CVO ireto mba ho alefa any amin'ireo firenena 15 mpikambana anatin'ny CEDEAO.-------------Madagascar et ses frères africains sont unis dans la riposte contre le coronavirus. C’est avec honneur que nous envoyons ces tisanes CVO vers les 15 pays membres de la CEDEAO à travers la Guinée Bissau.Madagascar mettra à disposition le Tambavy CVO à tous les malades du coronavirus dans tous les pays amis en Afrique, dans l'océan Indien et dans le monde.#benin 🇧🇯 #burkinafaso🇧🇫 #cotedivoire🇨🇮#ghana🇬🇭 #guinee 🇬🇳 #liberia🇱🇷 #mali🇲🇱#togo🇹🇬 #niger🇳🇪 #sierraleone🇸🇱 #gambie🇬🇲 #nigeria 🇳🇬 #guinnebissau🇬🇼 #capvert🇨🇻 #senegal🇸🇳