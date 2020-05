Covid-19: le Bénin lance la fabrication de masques

Le gouvernement va mettre, à contribution, les créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières… au plan national, pour la production massive de masques de protection. Cette production sera distribuée au grand public avec considération de certains groupes socio-professionnels.

Tout artisan installé sur le territoire national et en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME).