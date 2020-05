A la date du 24 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 191 cas confirmés avec 104 personnes sous traitement, 84 personnes guéries et 03 décès. Comparativement au dernier bilan, on note deux nouvelles guérisons. Il faut souligner que dans le cadre du dépistage massif annoncé depuis plusieurs semaines, 28 015 tests (PCR + TDR) ont été réalisés depuis le 3 mai 2020.

Le bilan, à la date du 22 mai, montre que les départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé sont les plus touchés avec respectivement 47, 30 et 29 cas confirmés. Ce même bilan renseigne :