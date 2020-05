Covid-19: « L’Afrique ne compte que moins de 0,1% des décès dans le monde », OMS

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) craignait la mort de 83 000 à 190.000 personnes en Afrique de Covid-19, le bilan sur le continent, 26 mai 2020, est de 3471 décès confirmés et 46 426 guérisons pour 115 346 cas enregistrés.

A l’occasion de la journée de l’Afrique, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné, lundi, les succès et les progrès réalisés sur l’ensemble du continent africain, en expliquant qu’il s’agit de la région la moins touchée par la pandémie de COVID-19. « L’Afrique ne compte que 1,5% des cas de COVID-19 signalés dans le monde, et moins de 0,1% des décès dans le monde », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a cependant prévenu que ces chiffres ne donnent pas une « image complète de la situation », car beaucoup de cas n’ont pas été détectés.

A priori et selon les chiffres officiels, le continent africain semble moins impacté que le reste du monde par la pandémie de covid-19. A ce jour, selon le tableau de bord l’Union africaine relatif au Covid-19, le nombre total de morts est de 3471, et celui d’infections, de 115.346 pour 46.426 guérisons. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) craint que l’Afrique ne puisse « affronter » la pandémie, les États prennent leurs dispositions.

Tout en admettant que les connaissances et l’expérience de l’Afrique en matière de lutte contre les maladies infectieuses ont été « essentielles », le chef de l’OMS a annoncé que tous les pays d’Afrique ont désormais mis en place un plan de préparation et d’intervention, contre « moins d’une douzaine », durant les premières semaines de la pandémie. Il a affirmé que l’OMS continuera de soutenir l’Afrique en lui mettant, à disposition, des fournitures vitales, précisant que d’autres expéditions d’équipements de protection individuelle, de concentrateurs d’oxygène et de tests de laboratoire sont prévues « dans les semaines à venir ».