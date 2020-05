Covid-19 : ils appellent à la protection des personnes LGBT

En prélude à la commémoration de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, plusieurs experts des droits de l’Homme des Nations Unies appellent les Etats à prendre en compte l’impact de la Covid-19 sur les personnes LGBT (lesbienne, gay, bisexuel et transgenre) lors de la conception, la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de lutte contre la pandémie.

A travers une déclaration conjointe, des experts des droits humains invitent les Etats et les autres parties prenantes, à la veille de ce 17 mai 2020 et en période de Covid-19, à donner de la visibilité aux personnes LGBT et à les protéger dans le contexte de la pandémie. « Nous demandons aux Etats de déployer tous les moyens nécessaires, notamment en menant des recherches, en adoptant des lois et des politiques publiques et en garantissant l’accès aux mécanismes de justice pour faire en sorte que cette urgence de santé publique n’exacerbe pas les idées fausses, les préjugés, les inégalités ou les obstacles structurels existants, ni n’entraîne une augmentation de la violence et de la discrimination à l’encontre des personnes, ayant des orientations sexuelles et des identités de genre différentes », ont-ils mentionné. Ils demandent instamment à toutes les parties prenantes, en particulier aux Etats, de mettre en œuvre, d’urgence, des lignes d’action destinées à soutenir et à assurer la continuité du travail de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, les capacités existant dans ce secteur ne doivent pas être mises en péril. Et pour atteindre efficacement ces objectifs, les experts des Nations Unies sollicitent les gouvernements à s’engager avec les personnes, les organisations et les communautés LGBT dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures adoptées pour répondre à la pandémie.